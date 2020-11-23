В начале 2021 года Европу ожидает третья волна COVID-19, – ВОЗ

В начале 2021 года Европа может столкнуться с третьей волной коронавируса. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро, передает «РБК – Украина».

По его словам, вторую волну коронавируса страны Европы предотвратить не сумели.

Представитель ВОЗ считает, что Европа упустила возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как взяла под контроль первую волну.

«А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», – отметил Набарро.

Он заявил, что перед многими западноевропейскими странами стоит задача «снова взять вирус под контроль», не прибегая при этом к такой грубой мере, как локдаун, за который приходится платить «высокую цену».

Вместе с тем в ВОЗ полагают, что в странах Восточной Азии ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за «очень четкой коммуникации» между властями и населением.

«Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев (заражения) удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми», – добавил спецпосланник организации.

Ранее в ВОЗ заявили, что каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек.