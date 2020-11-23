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«Предала партию»: Нелю Штепу лишают мандата депутата горсовета Славянска

23.11.20 11:14
Неля Штепа / Фото из открытых источников
Неля Штепа / Фото из открытых источников

«Партия мира и развития» начала процедуру лишения Нели Штепы мандата депутата Славянского городского совета, передает «Униан».

Отзыв мандата начат в рамках требований 38-й статьи Закона Украины «О статусе депутатов местных советов».

«Процедуру отзыва начать незамедлительно в строгом соответствии с требованиями Закона», – говорится в заявлении партии.

Причиной такого решения стала официальная поддержка Штепой кандидата на должность мэра Славянска от «ОПЗЖ» Павла Придворова вразрез с позицией руководящих органов «Партии мира и развития».

В партии утверждают, что причина поступка Штепы – обещанная Придворовым должность в новом составе Славянского городского совета.

«Горько и больно наблюдать, как в очередной раз политик в угоду личной выгоде предает своих избирателей и свою партию. Сейчас речь идет о Неле Штепе, которая поставила личные интересы выше, чем интересы своего города и своих избирателей. Сегодня мы увидели недостойный порядочного и честного человека поступок», – подчеркивается в заявлении партии.

Кроме решения об отзыве, Штепе объявили строгий выговор и исключили из рядов «Партии мира и развития».

Директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная сообщила, что Неля Штепа поддержала кандидата на пост городского головы Славянска от «ОПЗЖ» Павла Придворова за 300 тысяч долларов и обещание должности секретаря горсовета.

«Она предала свою партию. Предала всех людей, которые ей помогали, благодаря которым она на свободе. И теперь предлагает всем поддержать кандидата от ОПЗЖ. Как выяснилось, она просто получила деньги. 300 тысяч долларов. И ей предложили должность секретаря в коалиции с ОПЗЖ. Для меня это шок. С сегодняшнего дня она не берет трубку, не отвечает на звонки. То, что она совершила – это подлость. Этому нет никакого объяснения. Таким образом, ОПЗЖ скупает депутатов», – заявила правозащитница в эфире одного из телеканалов.

Также Бережная отметила, что Штепа неоднократно обвиняла Наталья Королевскую в попытках посадить ее в тюрьму.

Напомним, в Славянске действующий городской голова Вадим Лях победил на выборах. За него отдали свои голоса 60,87% избирателей. По данным Славянской территориальной избирательной комиссии, за Вадима Ляха проголосовали 16 811 человек. Его соперник на выборах Павел Придворов получил 10 415 голосов избирателей.

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