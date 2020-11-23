Получили отрицательные тесты: Зеленский и Ермак выздоровели от коронавируса (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский получил негативный тест на коронавирус. Об этом сегодня, 23 ноября, Зеленский сообщил в своем Facebook.

«У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Необходимо понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду. Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме», – написал Зеленский.

Также о своем выздоровлении в Facebook сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, переболевший коронавирусом.

«Коронавирус позади – тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности», – написал Ермак.

Напомним, 9 ноября коронавирус был подтвержден у президента Украины Владимира Зеленского и у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. 11 ноября у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова подтвердился коронавирус. Зеленский и Ермак проходили лечение от коронавируса в больнице «Феофания» в Киеве.