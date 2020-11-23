Требуют явиться в «военкоматы»: В «ДНР» людям приходят «мобилизационные» SMS-сообщения

Жители неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области начали получать на свои телефоны SMS с требованием явиться в «военкоматы». Об этом сообщают местные жители, передает «Радио Свобода».

Сообщения начали приходить утром сегодня, 23 ноября.

По словам дончан, требование адресовано тем, кто имеет «мобилизационное предписание» или получит «повестку». При себе требуется иметь «паспорт».

Фото из соцсетей

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября всем «пребывающим в запасе» предписали явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».

С утра 22 ноября в Донецке проводили поквартирную проверку представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирали сведения о проживающих и о соседях. Причем интересовались информацией и о женщинах. Некоторым мужчинам вручили «повестки» о необходимости прибыть в пункт сбора.

При этом в «министерстве информации ДНР» утверждают, что в соцсетях публикуют фейковые «повестки из военкомата».