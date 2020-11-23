Выбирать уже особо не из чего: В соцсети раскритиковали рекламу колбасы в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке рекламируют колбасу ТМ «КОЛБИКО», однако объявление стало поводом для критики.

Как сообщают местные жители в соцсетях, реклама колбасы со слоганом «Выбор очевиден» размещена на билборде на пересечении ул. Марии Ульяновой и пр. Ильича. В вечернее время объявление подсвечивают прожекторами.

«Простенько и без затей… Такое впечатление, что рекламу рисовал карикатурист Елкин», – комментируют в сети старания рекламщиков.

«Где-то там и наши борды стоят. А владельцы уже "республиканские"», – делятся в паблике.

О колбасе, которую производят в «республике», положительных отзывов нет.

«Выбор без выбора? Есть ли, кроме них, комбинаты в ДНР?... "Колбико" единственный комбинат… Та да, выбор очевиден. Особенно, когда выбирать уже особо не из чего… До войны нравилась их продукция», – пишут люди.

Альтернативой является только привозная из РФ колбасная продукция.

Высказывается и иное мнение: «Ну почему же? Пищевая промышленность более-менее работает вся довоенная… Есть еще донецкий, горловский, енакиевский мясокомбинаты. Это из больших. Кроме того, есть небольшие частные цеха».