Порывы и плановый ремонт: На Донетчине ряд городов и поселков снова без воды

Сегодня, 23 ноября, на Донетчине временно прекращена подача воды ряду населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Так, в связи с проведением плановых ремонтных работ на Горловской фильтровальной станции №2 с 7:00 приостановлена подача питьевой воды в города Торецк, Железное и пгт Северное, Пивденное, Щербиновка (частично) Торецкого городского совета. Без воды остались 42 813 человек.

«На время проведения ремонтных работ, в случае необходимости, вода населению будет подаваться из резервуаров по графику (хватит ориентировочно на 2 суток). На теплоснабжение населения происшествие не повлияло, котельные имеют запас воды на 1-2 суток», – уточнили в ДонОГА.

Завершение ремонтных работ и восстановление подачи воды населению планируется ориентировочно до 18:00 23 ноября.

Кроме того, сегодня была временно приостановлена подача питьевой воды городу Волноваха и трем селам Волновахского района.

«С 9:00 в связи с порывом на водоводе диаметром 700 мм в городе Волноваха временно приостановлено водоснабжение г. Волноваха и с. Ближнее, Стретенка, Диановка Волновахского района (всего – 22 974 человек)», – говорится в сообщении.

Завершение ремонтных работ планируется ориентировочно до 07:00 24 ноября.