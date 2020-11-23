Недосуг: Жители Донецка возмущены, что в «ДНР» не объявлен траур в связи с гибелью горняков

В «ДНР» жители Донецка возмущены тем, что «власти» не объявили траур в связи с гибелью 4-х шахтеров на шахте Скочинского.

«А где траур, где глава республики?! Похоронены и пофиг. Извините! Я три дня плачу. Они мне никто, я их не знаю, просто очень жаль, до глубины души… Почему всех хоронили "высших" с почестями на весь мир… Почему на этих людей пофиг...», – пишут люди в соцсетях.

«Даже траур не объявлен, да вообще, большинство людей, которые работают и не заходят в инет, которым некогда смотреть телевизор, они вообще не знают, что случилось на ш-те Скочинского 17 ноября! Это – позор! Дураку понятно, для чего и кто все скрывает… Кстати, да! Указ о "переписи" ДНР мяса в субботу накропали и вывесили, а траур недосуг», – отмечают в местных пабликах жители Донецка.

Как сообщается, погибли горняки 1992, 1988, 1983 и 1976 годов рождения.

Помимо слов соболезнования близким и сожаления о том, что погибли молодые ребята, дончане пишут о том, что происходит на шахтах. В частности, о невыплате зарплат, отсутствии снабжения средствами защиты: «Пацаны гибнут за копейки, которые еще и вовремя не платят... Это капец... Рожу Пушилина в забой… Деньги не платят, мр*зи. Люди, как мухи, дохнут в этих шахтах. Никакого снабжения, никакого соблюдения всех норм ТБ, полный беспредел. Республика, мать ее…».

Напомним, что авария на шахте им. Скочинского произошла 17 ноября. В 5:20 в конвейерном штреке 5-й западной лавы возник пожар. На момент происшествия под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы. Четверо горняков пропали без вести. Установить их местонахождение не могли почти трое суток.

Через несколько часов после начавшегося пожара в лаве произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате пострадали трое горноспасателей, находившихся в аварийной зоне.

Поисковая операция на шахте была возобновлена лишь вечером 19 ноября. Обгоревшее тело первого пропавшего шахтера подняли на поверхность утром 20 ноября. 21 ноября стало известно, что тела всех четырех горняков, пропавших без вести после аварии на донецкой шахте имени А. Скочинского, обнаружены и подняты на поверхность.