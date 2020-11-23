Пограничники зафиксировали почти 7 тысяч нарушений порядка въезда/выезда с неподконтрольных территорий

С начала года органы охраны государственной границы выявили почти 7 тысяч фактов нарушения порядка въезда/выезда с временно неподконтрольных украинской власти территорий. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

«В большинстве случаев в отношении лиц наложено административное взыскание в виде штрафа, кроме того, в отношении иностранцев принимается решение об отказе в пропуске в Украину и проставляется запрет на въезд в нашу страну», – уточнили в Госпогранслужбе.

Данные правонарушения предусмотрены ст. 204-2 «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» КоАП.

Как сообщалось ранее, сейчас жителям «Л-ДНР» въезжать в Украину через Россию выгоднее, чем при законном пересечении линии разграничения. Но при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, люди подлежат административной ответственности: штрафы составляют 1700 – 5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова прокомментировала ситуацию с закрытыми пунктами пропуска на Донбассе и вынужденными поездками людей из неподконтрольных правительству территорий через Россию на подконтрольные украинским властям территории. Она, в частности, сообщила, что подразделения «Ощадбанка» будут размещаться в том числе на КПВВ.