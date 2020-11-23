В «ЛНР» ищут и штрафуют водителей на авто с украинскими номерами

В «ЛНР» «полиция» с октября выявила 6,5 тыс. случаев эксплуатации автомобилей без номеров «ЛНР», а с украинскими регистрационными знаками. С 1 октября у водителей требуют наличие «республиканских» документов о регистрации автомобиля. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Сотрудники ГИБДД МВД ЛНР в ходе начавшейся 1 октября операции "Документ" выявили на территории республики около 6,5 тыс. случаев эксплуатации транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке, из них до 300 фактов повторно», – уверяют в «ЛНР».

Там добавляют, что «срок обязательной регистрации транспортных средств завершился 30 сентября», а за отсутствие «регистрации» автовладельцам выписывают штрафы от 500 до 800 руб. (от 189 до 302 грн по местному курсу на 23.11.2020) в первый раз и от 3 до 5 тыс. руб. (от 1,1 до 1,9 тыс. грн) – повторно.