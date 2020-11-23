Донецкая область закупает кислородные концентраторы на 37 миллионов гривен

Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации 12 ноября по процедуре COVID-19 заключил соглашение с ООО «Ортоимпекс» о закупке кислородных концентраторов на 36,96 млн грн. На сегодняшний день она является наибольшей, передают «Наші гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

По условиям закупки, до 21 декабря 2020 года в больницы Донецкой области поставят 841 портативный кислородный концентратор HG5-WN-NS производительностью 10 литров в минуту производства компании «Shenyang Canta Medical Tech. Co. Ltd» (Китай).

Стоимость составляет 43 953 грн. за единицу. Гарантия – 1 год.