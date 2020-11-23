Из Мариуполя во Львов за 4 часа: Известный кардиохирург Борис Тодуров провел пересадку сердца

Во Львове в клинической больнице скорой медицинской помощи провели операцию по пересадке сердца. Для этого директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров экстренно добирался из Мариуполя. Об этом кардиохирург написал на своей странице в Facebook.

Операция прошла в пятницу, 20 ноября.

«Пятница, вечер. В 16:00 я еще был в Мариуполе, а в 20:00 уже делал трансплантацию сердца во Львове. В судьбе 36-летнего реципиента приняли участие десятки людей. Врачи, медсестры, лаборанты, военные пилоты-вертолетчики, гражданские пилоты, полицейские, заместители министров и командиры подразделений», – написал Тодуров.

Врач рассказал, что его доставили для проведения операции военным вертолетом из Мариуполя в Запорожье, а потом частным самолетом – во Львов.

Как сообщили в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова, донором сердца стал 28-летний мужчина. Вследствие инсульта команда медиков неделю боролась за его жизнь, однако спасти его не удалось.

«Сердце получил 36-летний житель Константиновки, отец двоих детей. Из-за перенесенного в детстве гриппа с осложнениями его сердце было увеличено в четыре раза! Пересадка нового сердца продолжалась с полуночи и до семи утра», – говорится на странице учреждения в Facebook.

Кроме сердца, у донора были взяты также две почки, и той же ночью их пересадили двум пациентам, которые до того жили в привязке к диализу – аппарату «искусственной почки».

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который участвовал в организации экстренной доставки кардиохирурга, отметил, что от момента вылета из Мариуполя до входа в операционную во Львове прошло меньше 4-х часов.

«В ближайшее время такие операции с доставкой по воздуху хирургов, органов для трансплантации, доноров и пациентов в случаях, когда успех операции зависит от скорости начала операции, станут обычным делом. Министерством внутренних дел в сотрудничестве с Министерством здравоохранения подготовлен меморандум о предоставлении самолетов и вертолетов структур МВД для медицины катастроф – срочной транспортировки участников ДТП, получивших тяжелые травмы, не подлежащих лечению в местных больницах. Для транспортировки донорских органов и срочного перемещения бригад хирургов, как это было в случае с Борисом Тодуровым», – резюмировал Антон Геращенко.