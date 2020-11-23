Не фейк: В «ДНР» объяснили, кому приходят «повестки»

В «ДНР» утверждают, что «повестки» для явки на пункты сбора приходят только «резервистам». Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба «правительства ДНР».

«Согласно указу главы ДНР № 400 от 21 ноября 2020 года "О проведении контрольного оповещения и явки граждан, пребывающих в запасе, на пункты предварительного сбора граждан" гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт», – говорится в сообщении.

При этом в «ДНР» уверяют, что «указанные меры реализуются в целях контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования) для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября всем «пребывающим в запасе» предписали явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».

С утра 22 ноября в Донецке проводили поквартирную проверку представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирали сведения о проживающих и о соседях. Причем интересовались информацией и о женщинах. Некоторым мужчинам вручили «повестки» о необходимости прибыть в пункт сбора. 23 ноября жители «ДНР» начали получать на свои телефоны SMS с требованием явиться в «военкоматы».

При этом в «министерстве информации ДНР» утверждали, что в соцсетях публикуют фейковые «повестки из военкомата».