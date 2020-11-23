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Были без масок: За выходные на Донетчине оштрафовали 272 человека

23.11.20 15:12
Работа полиции в Славянске
Работа полиции в Славянске / Фото: dnews.dn.ua

На Донетчине уже начали штрафовать граждан за неношение масок в общественных местах. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил на брифинге директор Департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что вступили в силу новые изменения в законодательство о том, что нахождение в общественных зданиях, в общественном транспорте, во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты (респираторов или защитных масок), которые закрывают нос и рот, влечет за собой штраф от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Эта сумма составляет от 170 до 255 грн.

«За минувшие выходные в Донецкой области было составлено 272 таких протокола, граждане привлечены к ответственности. Выписаны штрафы на общую сумму 46 тыс. 330 грн», – сообщил Игорь Бойко.

Ранее сообщалось, что в Покровске (Донецкая обл.) мужчину оштрафовали на «карантинные» 17 тыс. грн за то, что он находился в зале железнодорожного вокзала без защитной маски.

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