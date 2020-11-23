Медики заражаются COVID-19 , умирают: Врач рассказала о ситуации в центральной горбольнице Донецка

В неподконтрольном украинской власти Донецке Центральная городская больница №1 (расположена в центре города на «Пожарке») считается одной из сильных клиник. Сейчас она перепрофилирована под COVID-19. Но в инфекционном отделении у медиков нет нормальных средств индивидуальной защиты, врачи и медсестры заражаются коронавирусом, есть и смертельные случаи. Также не хватает медикаментов – пациенты сами закупают препараты. Об этом в соцсети рассказала дончанка, врач, которая публикуется под ником «Molly J Holly».

Женщина переболела коронавирусом неделю назад. Ее госпитализировали в инфекционное отделение ЦГБ №1. Дончанка отмечает, что ей повезло с больницей, потому что здесь «работают профессионалы, которые, в прямом смысле этого слова, спасли мне жизнь».

«Не секрет, что клиника и до ковида была известной в городе и области, потому что там сосредоточены лучшие практические и научные кадры, но то, как лечат и работают эти люди сейчас – отдельная история», – пишет «Molly».

Она подчеркивает, что наплыв больных большой, персонала не хватает, поэтому нагрузка на работающих медиков увеличилась. «Врачи работают за троих… А средний медперсонал – за десятерых… Две медсестры на все отделение выполняют все процедуры – от забора крови, капельниц, измерения давления, до клизм. При мне, люди (среди них – наша студентка 6-го курса, Настя), работали по две смены подряд, потому что их некем было заменить!», – описывает бывшая пациентка ситуацию в отделении.

Дончанка подчеркивает, что несмотря на бешенную нагрузку медперсонал сохраняет доброжелательность, «ни тени раздражения, ни слова о своей усталости».

У медиков не хватает средств индивидуальной защиты, это одна из причин заражения медиков коронавирусом. «В соседней палате лечились две медсестры из этого же отделения, одной из них, Мирочке, 19 лет. Неудивительно, увы. Как врач, я понимаю, что "защита" в виде старого хб халата, обычной маски (редко – респиратора) и одноразовой или хб шапочки – это не то, что может защитить. К этому досадному факту, я очень надеюсь, прислушается минздрав, потому что жизни тех, кто лечит больных, не менее ценны! Врачам и медсестрам нужны не хештеги, им нужна реальная защита!», – подчеркивает «Molly».

Более того 20 ноября от коронавируса умерла 28-летняя врач ЦГБ №1, осложнение – двухстороння пневмония. «Вы же читали, как они все "защищены". Разве так можно??? Отчего люди, спасающие других, сами становятся потенциальными смертниками? Я не понимаю и готова кричать об этом в самых высоких кабинетах! Удивительно, что лучшее, что предложено в последнее время с экранов местного ТВ – хештеги в поддержку медработников. Может, лучше давайте их защищать реально? Но как – вопрос вопросов», – возмущается дончанка.

Кроме того, в отделении нет медикаментов, лекарства покупают сами пациенты: «Я не буду рассказывать, в какие деньги обошлось мне лечение – никто в отделении не прятал лекарства в шкафах – их просто не было! Какие круги ада прошла моя доченька, с помощью друзей, чтобы найти в аптеках препараты (говорят, сейчас с ними получше!)».

При этом, по ее словам, средства для дезинфекции были всегда в нужном количестве, и уборка палат и отделения велась регулярно и по графику.

Что удивило дончанку, так это «прекрасное четырехразовое питание», «свежайшие блюда, очень продуманное меню, при котором можно запросто обходиться без домашних передач».