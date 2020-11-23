Наконец-то сможет поговорить с сестрой: Фонд Рината Ахметова помог маленькой Кристине вернуть слух

Двойняшки Даша и Кристина из Киева неразлучны с первых минут жизни, сестрички все делают вместе и очень похожи характерами. Но у Кристины диагностировали нарушения слуха. Фонд Рината Ахметова помог девочке справиться с болезнью, сообщает пресс-служба Фонда.

«Кристина веселая, энергичная, не сидит на месте», – говорит мама Марина Войтенко.

Дочку от себя не отпускает ни на минуту вовсе не потому, что та непоседа.

«Они не могут одна без другой. Вот только когда исполнилось четыре года, я поняла, что одна говорит, а вторая – будто не хочет», – рассказывает мама девочек.

Как оказалось, у Кристины серьезные нарушения слуха. По мнению специалистов, недуг врожденный.

«При таком диагнозе ребенок самостоятельно без слуховых аппаратов слышать не будет. Кристина слышит только очень громкие звуки. Но такой ребенок не может учиться в обычной школе», – говорит сурдолог Илона Чернова.

Для того чтобы не разлучать сестер и не отправлять Кристину в специализированное учебное заведение, нужны были высокочувствительные слуховые аппараты. Их девочке предоставил Фонд в рамках проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу».

«Спасибо Ринату Ахметову за помощь. Даша, наконец-то, сможет поговорить со своей сестрой», – поблагодарила Марина Войтенко.

Напомним, Фонд Рината Ахметова помогает детям с проблемами слуха с 2007 года. Помощь в слухопротезировании получают дети возрастом до 7 лет из социально незащищенных семей со всей Украины. Благодаря Фонду малышам установлено более 193 высокочувствительных слуховых аппаратов.