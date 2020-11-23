Внесли в Книгу рекордов Украины: Парень из Авдеевки с 12 лет зарабатывает на 3D-графике (Фото)

Переселенец из Авдеевки Ярослав Вепрев в 6-летнем возрасте впервые увидел, как делаются мультфильмы, а в 12 лет уже сам создал дебютную анимацию. Его первую игру скачали более 10 миллионов раз. А спустя несколько лет его внесли в Книгу рекордов Украины как самого молодого специалиста по 3D-дизайну и анимации, передает «Свои.city».

Сейчас Ярославу Вепреву всего 17 лет. После школы он поступил в киевскую Арт академию современного искусства им. Сальвадора Дали и планирует продолжать развиваться в сфере 3D-графики.

Впервые заинтересовался этой темой, когда ему было 6 лет – посмотрел мультфильм «Шрек». Тогда семья жила в Авдеевке.

Увлечение Ярослава укрепилось после вынужденного переезда его семьи в Киев. Хотя у мамы не было возможности оплатить профильные курсы, мальчика это не остановило. Он активно занимался самообразованием: искал информацию в сети, общался на тематических форумах.

«К 12-ти годам я начал более глубоко изучать материалы о 3D-дизайне. Русскоязычных источников информации в то время было довольно мало, поэтому изучал англоязычные. ‎Приходилось периодически заходить на форумы и писать там. Так и иностранный подтягивал», – вспоминает парень.

В том же возрасте Ярослав создал свою первую игру, которая называлась Project Parkour, разместил ее на Play Market. За два месяца бесплатная игра набрала полмиллиона скачиваний. За все время ее скачали более 10 миллионов раз. Сейчас приложение недоступно, поскольку молодой разработчик не делал обновления для последних версий Android.

«Это была моя первая анимация. Я вдохновлялся различными произведениями, взял героев из игры Five nights at Freddy's, написал коротенький сюжет про дружбу и примерно за неделю-полторы сделал эту игру. На рендеринг ушло тогда всего минут 15. Остальное время занимался тем, что собирал материалы, настраивал адекватную анимацию. В принципе, эксперимент удался», – считает переселенец.

Дебютная игра дала толчок к старту карьеры Ярослава Вепрева в качестве 3D-дизайнера. Французская компания Ubisoft, которая специализируется на играх, предложила ему участвовать в своих проектах. Ярославу дали доступ к обучающим материалами, и он начал постигать разработку игровых локаций и создавать первые анимационные сюжеты, которые генерировал на игровом движке Source. И этим его профессиональный опыт не ограничивается:

«Несколько лет работал в компании 5PL как дизайнер персонажей и постеров. Участвовал в создании презентаций, рекламных объявлений на сайте. После этого немного работал в игровой студии моего знакомого – над игровым проектом. Занимался анимированием, игровым дизайном. Я частенько выполняю заказы, они приносят небольшой, но доход», – поясняет авдеевец.

Помимо 3D-анимации Ярослав увлекается фотографией, даже участвует в выставках: «Для меня фотография – это поиск каких-то визуальных решений. Я тщательно выстраиваю настройки фокусировки камеры и ищу наилучший ракурс. Если ты хорошо ладишь с камерой, тебе не составит особого труда перенести это в 3D-графику. Там у тебя даже не камера, а целый набор инструментов. Можно вырастить что-то из ничего или подставить боковой свет там, где его в реальности быть не может. Это по-своему интересно».

Работы Ярослава Вепрева

Ярослав отмечает, что с навыками 3D-дизайнера можно построить успешную карьеру во множестве сфер. «Навыки 3D-дизайнера подходят сразу под несколько специальностей: разработка игр, дизайн рекламы, фильмов и спецэффектов. Лично мне больше нравится работать в игровой сфере, лучше всего – по level-дизайну (дизайн уровней в играх, – ред.). Очень хорошо умею создавать локации и пространства, которые игроку будет интересно проходить», – рассказывает Вепрев.

Тем же, кто только собирается начать делать шаги в этом направлении, молодой дизайнер советует делать акцент на самообразовании, ведь школьная программа не даст нужных знаний и навыков. «Сейчас в государственной школьной программе, к сожалению, нет предметов, на которые непременно нужно обратить внимание будущему дизайнеру… У меня лично никогда не было хороших оценок по математике. И я считаю, что требовать при поступлении на дизайн в университеты именно знание математики абсолютно неверно. Графика – в первую очередь творческая профессия. Для нее не требуется математического мышления и действия по формулам. А предмет "Информатика", который преподают в школе, и близко не дает возможности стать дизайнером. Никто не научит тебя Photoshop или даже банальному 3dsMax», – считает парень.

Также Ярослав рекомендует будущим коллегам выбрать свою программу, с которой они хотят все время работать: «Лично для меня это Cinema 4D. Большинство известных дизайнеров используют 3dsMax, Blender… Но мне удобно использовать Cinema».

Несмотря на то, что работать Ярослав начал очень рано, профессионального выгорания он не боится. «Я часто слышу, что у тех, кто работают в виртуальном пространстве, бывает выгорание. Я бы мог поспорить с этим. Вообще выгорание может быть в любых сферах. В какой-то момент не приходит креатив и все, можно месяцами сидеть, ничего не делая. У меня тоже такое были такие периоды, но не настолько длительные. Были проекты, которые я забрасывал, но в итоге доделал», – резюмировал он.

В 2019 году Ярославу вручили диплом от Книги рекордов Украины как самому молодому специалисту по 3D-дизайну и анимации

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