На Луганщине подтверждены 13 случаев COVID-19

На Луганщине лабораторно подтверждены 13 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Рубежное – 5;

Кременской район – 5;

Станично-Луганский – 3.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 679 человек, из них:

выздоровели – 3 152 пациентов (55,5% от общего числа заболевших);

лечатся – 2 389 человек, в том числе 338 – стационарно, 2 051 – амбулаторно (42,1%).

О новых летальных случаях не сообщается, таким образом, в общей сложности умерли 138 человек (2,4%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 16,2%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 23 ноября в Украине COVID-19 заболели 635 689 человек (291 060 пациентов выздоровели, 11 075 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 20 265 случаев (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 356).

В «ДНР» – 9 844 случая коронавируса (выздоровели – 4 597 человек, летальных случаев – 915). В «ЛНР» сообщают о 134 летальных случаях.