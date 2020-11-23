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КПВВ в Счастье и Золотом: «ЛНР» говорит об открытии в течение «пары недель»

23.11.20 17:16
КПВВ «Золотое» / Фото украинской стороны в СЦКК
КПВВ «Золотое» / Фото украинской стороны в СЦКК

«ЛНР» надеется, что в рамках Трехсторонней контактной группы в течение «пары недель» будут согласованы вопросы функционирования двух новых КПВВ в Счастье и Золотом. О этом заявил «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего, передает российское агентство «ТАСС».

«Надеюсь, в ближайшие пару недель нам удастся открыть эти пункты пропуска», – сказал Дейнего.

«Республиканец» считает, что согласовать проблемные вопросы удастся в ходе предстоящей на этой неделе встречи ТКГ.

Напомним, с 10 ноября в Донецкой и Луганской областях Украины начали работу все 7 контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ), из них 5 действующих возобновили работу и открылись еще 2 новых – в Счастье и Золотом (Луганская обл.). Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны, фактический пропуск проводится только в двух КПВВ – в Новотроицком и Станице Луганской.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что новые КПВВ «Счастье» и «Золотое» на Луганщине не смогли открыться 10 ноября из-за позиции «ЛНР» и недоговоренностей на уровне чиновников.

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