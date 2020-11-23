Не можете забрать карту: Звоните в «Ощадбанк», чтобы банковскую карту не уничтожили

Лица со справкой внутренне перемещенного лица, проживающие в «Л-ДНР», сейчас не имеют возможности приехать на подконтрольную территорию, чтобы получить новую карту «Ощадбанка». Чтобы новая карта не была уничтожена, необходимо прозвонить на «горячую линию» банка и сообщить о невозможности прибыть для ее получения. Об этом сообщила юрист общественного холдинга «Группа влияния» («Група впливу») Мария Красненко.

Она подчеркнула, что говоря о теме социальных выплат, пенсий в период карантина необходимо разделять, кому они выплачиваются – переселенцам, проживающим на подконтрольной Украине территории, или находящимся в «Л-ДНР».

«Если мы говорим о переселенцах, то здесь ситуация плюс-минус однозначная. На период карантина осуществляются все выплаты (социальные, пенсии), они должны быть продлены автоматически. На практике бывают ситуации, когда отдельные Управления труда и соцзащиты населения заявляют о необходимости явки человека в управление. Это не нормально, нужно жаловаться в вышестоящие органы либо звонить на "горячую" правительственную линию 15-45», – сказала Красненко.

Она напомнила, что действие просроченных банковских карт «Ощадбанка» для переселенцев продлено до конца карантина – до 1 января 2021 года. «То есть вопросов относительно действия карт не должно быть. Но снова-таки, на практике ситуации бывают разными. И при проблемах нужно обращаться или в общественные организации, или оставлять жалобы на "горячей линии" "Ощадбанка", или звонить на правительственную линию 15-45», – пояснила правозащитница.

Если говорить о проживающих в «Л-ДНР», то здесь сложная проблема. «Эти люди по факту не имеют доступ к свои выплатам, т.к. пересечение линии соприкосновения сейчас затруднено… Также при закрытых пунктах пропуска у них нет возможности выехать за новыми картами "Ощадбанка". В этих ситуациях мы всегда рекомендуем обращаться на "горячие линии" "Ощадбанка" (телефон указан на банковской карте) и сообщать, что выезд отложен – чтобы карты не были уничтожены. И в этом случае "Ощадбанк" должен определить, что карта не должна уничтожаться, и она будет сохраняться до затребования», – разъяснила эксперт.

Красненко акцентировала, что проживающим в «Л-ДНР», но имеющим справку ВПЛ, выплаты также продолжаются, они должны поступать на банковские карты. «Соответственно должны приходить уведомления о начислениях. Если такие уведомления не приходят или вам приходит сообщения, что они будут прекращены, также можно обратиться на электронную почту в УТСЗН либо в Пенсионный фонд и оставить жалобу. Здесь обращаю внимание, что в связи с ситуацией сейчас много мошенников, которые присылают смс-сообщения, что какие-то выплаты будут прекращены или карты заблокируют. Мы всегда рекомендуем проверять – является ли этот телефон официальным, и информируете об этом орган, банк по официальным их номерам», – сказала правозащитница.

Мария Красненко рассказала, что в их организацию обращаются много проживающих в «Л-ДНР». Основная проблема для этих людей при закрытой линии разграничения – невозможность снять деньги с украинских банковских карт. Но эта проблема решиться лишь при полноценном открытии линии разграничения.

Отметим, что в «Л-ДНР» действуют незаконные точки обналичивания украинских банковских карт под 5-8% – но они есть только в крупных городах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»