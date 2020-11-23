Пенсии, КПВВ: В Трехсторонней контактной группе сообщили повестку заседаний

Завтра, 24 ноября, начнутся очередные двухдневные заседания Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференций. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Так, 24 ноября на заседании рабочих подгрупп рассмотрят вопросы:

политическая подгруппа – «План совместных шагов»;

гуманитарная – открытие КПВВ, обмен пленными;

по безопасности – соблюдение режима прекращения огня, совершенствование координационного механизма в рамках Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК);

экономическая – выплата пенсий, социальной помощи.

25 ноября состоится общее заседание ТКГ на уровне руководителей делегаций.

«Украинская сторона в ТКГ напоминает, что для решения до конца года неотложных вопросов – прежде всего, облегчающих судьбу граждан Украины (открытие КПВВ, выплата социальной помощи и пенсии, возвращение удерживаемых лиц) – готова работать в режиме 24/7 и на прошлой неделе внесла соответствующее предложение», – говорится в сообщении.