Если не приезжает «скорая»: В ДонОГА рассказали, куда жаловаться (Контакты)

Жители Донецкой области говорят о невозможности вызвать «скорую помощь», особенно в выходные дни. В Донецкой облгосадминистрации утверждают, что проблемы нет, бригад «скорой помощи» достаточно, передают «Донецкие новости».

«Департамент [здравоохранения ДонОГА] не знаком с проблемой невозможности вызова "скорой помощи". Есть телефоны "горячей линии", пожалуйста, обращайтесь, если есть такие случаи. Или в рабочие дни с 8:00 до 17:00 на телефон Департамента – будем оперативно выяснять... Обращайтесь, каждый невыезд будем оперативно отрабатывать», – прокомментировал сегодня, 23 ноября, начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.

Он заверил, что в регионе достаточно бригад «скорой помощи». «Ежедневно на вызовы выезжают 850-920 бригад. Ежедневно предоставляется помощь больным как с COVID-19, так и с подозрением на заболевание. Также каждый день "скорые" госпитализируют больных с диагнозом внегоспитальная пневмония», – сообщил Педенко.

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