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В Мирнограде показали главную «ковидную» больницу (Видео)

23.11.20 18:32
Мирноградская инфекционная больница
Мирноградская инфекционная больница / Фото: youtube.com

В Мирноградской инфекционной больнице (Мирноград, Донецкая обл.) отмечают уменьшение количества новых больных коронавирусом. В последние дни госпитализируют 1-2 человек, тогда как еще в октябре в больницу привозили до 16 человек в сутки.

Сейчас загруженность коек в медучреждении составляет 57%. Кроме этого, медики в случае необходимости готовы добавить новые места. Также в больнице ждут поступления новых кислородных концентраторов.

«На это время у нас на госпитализации находятся 19 больных с подтвержденным COVID-19, а также 19 пациентов с подозрением. В сравнении даже с прошлой неделей количество пациентов небольшое», – рассказала директор больницы Екатерина Вишневская.

«Что касается кислородных концентраторов: в наличие 30 штук различной мощности – от 20-литровых до 5-литровых. К концентратору большей мощности, например, на 10 литров мы можем подключать 1-2 пациентов. Но не каждый пациент нуждается в кислороде», – продолжила она.

Сейчас больница закупает дополнительные концентраторы за счет областного бюджета, общая сумма – 1 млн 400 грн.

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на сегодня, 22 ноября, в Мирнограде зарегистрировано 473 случая COVID-19.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»

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