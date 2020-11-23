Кондукторы – на передовой: В общественном транспорте Мариуполя все чаще дерутся из-за масок (Видео)

В Мариуполе на рейсе в коммунальном автобусе завязалась драка. Кондуктор потребовала от пьяной компании надеть маски. Те отказались и стали оскорблять женщину. Заступившийся пассажир был избит до крови, передает «Сайт города Мариуполя».

В салон автобуса на остановке «Подземный переход» зашла компания молодых людей в нетрезвом состоянии. Часть из них была без масок, и кондуктор попросила надеть защитные средства. Вместо этого, парни стали ее оскорблять. Тогда кондуктор поставила условие: пока молодые люди не выйдут, транспорт никуда не поедет. Выходить из автобуса молодые люди не собирались.

Автобус стоял, а парни продолжали оскорблять кондуктора. В итоге, пассажир – парень лет 19-ти –поинтересовался, что происходит. Но четверо хулиганов, не разбираясь, напали на него и избили до крови.

В конце концов после уговоров нападавшие вышли на улицу, продолжая оскорблять как пассажира, так и кондуктора.

Уже на следующий день четверо нападавших записали слезливое извинение. Хулиганы по очереди попросили прощения у парня, которого избили, а также пассажиров автобуса, которые вынуждены были наблюдать это действо.

Зачинщики драки

Драки в коммунальном транспорте в последнее время происходят часто. Как отметил глава Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления Виталий Донев, только недавно две женщины устроили разборки в коммунальном автобусе. И причина была той же – маска.

«Напряженная ситуация в городе. Кондукторы находятся на передовой и должны в таких экстренных случаях сразу же вызывать полицию, что они и исправно делают», – отметил Донев.

По выше описанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленные легкие телесные повреждения».

Сегодня, 23 ноября, пострадавший молодой человек пришел в полицию и сообщил, что претензий к нападавшим не имеет.

«Полиция не намерена закрывать дело, следствие продолжается, возможно, оно будет переквалифицировано», – отметили в пресс-службе Центрального отдела полиции.