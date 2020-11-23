Где и зачем: На Донетчине используют экспресс-тесты на коронавирус

В поликлиниках, больницах Донетчины для предварительного диагностирования коронавируса используют экспресс-тесты. Однако их результаты пока не являются официальными. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 ноября, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Прежде всего, это быстрый тест. Он используется на приеме в амбулатории, в больнице. Согласно инструкции, он выполняется в течении 15 минут. Будет ли результат официальным – зависит от того, насколько это будет отражено в постановлении [Минздрава], если будут внесены соответствующие изменения, и тогда будет новый приказ Минздрава Украины», – рассказал он.