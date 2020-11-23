Обезвоженная Донетчина: В Северский Донец качают воду из Днепра

В этом году на территории подконтрольной Донетчины пересохли 27 прудов. Больше всего из них – на юге региона. Еще 7 водоемов Добропольского района и 2 Славянского тоже могут исчезнуть, поскольку наполнены менее чем на 30%. Мало воды даже в главной «питьевой» реке региона – Северском Донце. Поэтому туда до конца года будут качать воду из Днепра. Об этом рассказали в Северско-Донецком бассейновом управлении водных ресурсов (СДБУВР), передает «Вільне радіо».

«По данным местных органов самоуправления в настоящее время в 27 прудах отсутствует водное зеркало, наибольшее количество которых расположено в бассейне рек Приазовья», – говорит и.о. начальника управления Наталья Белоцерковская.

Быстрее пересыхают ставки. Среди них – пойменное озеро (остатки прежнего русла реки, постепенно проложивших себе путь в стороне) на территории Лиманской объединенной тергоромады (ОТГ). Но, по данным специалистов СДБУВР, его питала не река, а преимущественно атмосферные осадки. Последние годы из-за уменьшения осадков постепенно уменьшалась площадь его водного зеркала. А в этом году оно вообще пересохло.

В октябре специально создана областная рабочая группа обследовала 32 водные объекты на подконтрольной территории Донбасса. Группа установила 9 водоемов наполнены менее чем на 30%, из них 7 находятся в Добропольском районе (в бассейнах рек Бык и Волчья, которые впадают в Днепр). Еще 2 таких водоема в Славянской районе – в бассейне реки Казенный Торец, который впадает в Северский Донец.

Основная причина пересыхания рек – низкая водность малых рек и климатические изменения, говорят специалисты.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, за последние десятилетия 2020 год был наиболее аномальным по погодным условиям. Поскольку прошлой зимой снежного покрова в бассейне Северского Донца не было, весеннего половодья тоже не было: водность рек в марте составляла лишь 20-60% от нормы, а в апреле и того меньше – 15-35%. Летом метеорологи тоже фиксировали жаркую погоду и малое количество осадков. Так, в августе выпало менее 15% от месячной нормы дождей. Осенью тоже было мало осадков и температура выше нормы. Поэтому на некоторых реках уровень воды упал до минимальных показателей за многие годы. Если наполненность реки падает до 20%, ее называют маловодной.

Самая плохая ситуация с водностью (10% от нормы) – на реке Сухой Торец. Очень близки к статусу маловодных реки Бахмут и Малый Кальчик – наполненные водой менее чем на четверть от нормы. А на реке Берда в районе гидропоста Захаровка отмечали стоячую воду.

Река Бахмут в пределах города заилена

Летом жители Донетчины этот недостаток воды в реках региона на себе не почувствовали и были обеспечены водой без ограничений. Потому что дефицит воды в Северском Донце (а оттуда и в реках степного Донбасса) компенсировали водой с Оскольского водохранилища в Харьковской области. Но его ресурса не хватило: там уровень воды упал до 64% от нормы.

Поэтому в Северский Донец качают речную воду из Днепра каналом «Днепр – Донбасс» из Краснопавловского водохранилище на Харьковщине. Из него в ноябре-декабре планируют спустить 10 млн кубометров воды. По состоянию на 18 ноября в Северский Донец уже сбросили почти 130 тыс. кубометров, или в среднем 1,5 куба воды каждую секунду.

Канал «Днепр – Донбасс»

Еще этой весной Госводагентство предупреждало о возможной нехватке запасов пресной воды из-за аномальных осени и зимы 2019-2020. Впервые за 120 лет готовы были установить ограничения на использование воды из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий. Чтобы улучшить водность малых рек региона, в Донецкой облгосадминистрации собрались в следующие 2,5 года расчистить 115 км рек, впадающих в Казенный Торец и Бахмут.

Например, Бахмутский городской совет планирует за следующие 3 года расчистить 7 км русла реки Бахмут. На это потребуется более 100 млн грн, средства еще не нашли.

Как сообщалось ранее, в Лимане полностью высохло одноименное озеро. Еще недавно здесь купались люди, а сегодня от озера осталась лишь растрескавшаяся земля.

Напомним, что из-за повреждений единственного питьевого канала «Северский Донец – Донбасс» потери воды в Донецкой области составляют около 65%. Основная часть магистралей водоснабжения Донецкой области изношена на 70-90%, самым проблемным является Второй Донецкий водовод, который обеспечивает водой север региона (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск).

При этом сам Донбасс является маловодным регионом, обеспеченность водой здесь в 3 раза меньше, чем в иных частях страны. Из-за военных действий и закрытых шахт невозможно в качестве источника водоснабжения рассматривать грунтовые воды.

В регионе была принята программа «Вода Донетчины 2017-2020», однако за все время действия она выполнена всего на 2%. С 1 июля на Донетчине внедрены европейские стандарты исследования качества воды.