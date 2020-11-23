Застрелил охранника: По ограблению ювелирного салона в Бахмуте за 2 года нет подозреваемых (Фото)

Два года назад в Бахмуте произошло дерзкое ограбление ювелирного салона «Диамант». Неизвестный застрелил охранника и вынес из магазина сотни украшений. Но до сих под подозреваемых по делу нет, передает «Вільне радіо».

В вечер вторника, 13 ноября 2018 года, около 16:40 неизвестный зашел в ювелирный магазин «Диамант», который находится в центре Бахмута, выстрелил в голову охраннику, похитил более сотни украшений из витрины и сбежал. От полученного ранения охранник скончался на месте. У него остались жена, ребенок и престарелая мать.

Правоохранители не смогли найти злоумышленника по горячим следам.

Вскоре после вооруженного нападения на «Диамант» в сети появилось видео, на котором видно, что нападавший одет в камуфляж и балаклаву. Он открыл дверь магазина, просунул в нее руку и прицельным выстрелом выстрелил в охранника. В течении полутора минут мужчина перелез через витрины, сбросил в сумку украшения и успел убежать.

14 ноября правоохранители опубликовали описание злоумышленника: это человек ростом 168 см, худощавого телосложения. Из-за того, что убийца был в балаклаве, фоторобот не составляли.

После нападения на ювелирный магазин полиция Бахмута опубликовала перечень украшений, которые украл преступник во время вооруженного нападения. Общую сумму убытков в полиции не называют до сих пор, ссылаясь на тайну следствия. Но по иным источникам, злоумышленник похитил украшений на более чем миллион гривен.

Еще в годовщину ограбления начальник полиции Бахмута журналистам рассказывал, что полицейские опросили половину города. «Я понимаю, что это неутешительно, но сделали много. Мы опросили только 28 000 человек жителей, проживающих в нашем городе. Следственные действия проводим и у нас уже есть некоторые предположения, но пока до конечного результата говорить еще рано», – говорит на брифинге прошлого года начальник полиции Бахмута Ярослав Меженный.

На тот момент подозреваемых не было. Только вероятный свидетель, которого разыскивали полицейские. Это женщина ростом 160-170 см, худощавого телосложения, в возрасте от 25 до 40 лет. У нее есть пирсинг на правой ноздре. По словам правоохранителей, женщина заходила в магазин накануне ограбления и может иметь отношение к этому делу. Но нашли ли ее правоохранители – неизвестно.

В прокуратуре Донецкой области сообщили, что сейчас по делу нет подозреваемых. «В настоящее время ни одному лицу не сообщено о подозрении в связи с неполучением следственным и оперативным путем исчерпывающих и неопровержимых доказательств, которые могли бы это обосновывать. Досудебное расследование в указанном производстве продолжается», – сообщает областная прокуратура в ответ на информационный запрос.

Сколько свидетелей есть по этому делу – не говорят, опять ссылаясь на тайну следствия.

Тем не менее, известно, что в деле все же фигурировал человек, у которого проводили обыски. Сведения о этом содержатся в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, житель Торецка Виталий подал гражданский иск против полиции Донецкой области, которые в июне 2019 года обыскали его жилище, а также машину, которая зарегистрирована на его мать. По данным следователей, человек вроде как частное лицо скупал и реализовывал золотые изделия, а также может быть причастен к вооруженному ограблению ювелирного магазина «Диамант».

В своем иске мужчина заявлял, что это все чушь, ведь он работает охранником электростанции, а также никогда не совершал преступлений и никогда не реализовывал ювелирные украшения. Также отмечает, что во время обысков у подъезда стояли его соседи, которые знают его, как порядочного человека. А то, что делали полицейские – унижает его честь, достоинство и деловую репутацию.

Об обысках дома мужчины и о его личности полицейские публично не сообщали. Нашли что-то дома или машине – также неизвестно. Виталий в своем иске же отмечает, что обыски были безрезультатными.

По его мнению, правоохранители сфальсифицировали материалы по нему, а также провели незаконные обыски. Из-за этого он даже обратился в Государственное бюро расследований. Но ему отказали в возбуждении уголовного дела. Поэтому, он обратился в суд, чтобы отсудить у полиции Донецкой области моральный ущерб в 100 000 гривен. Но в июне этого года Донецкий апелляционный суд отказал ему в данном требовании.

Согласно действующему законодательству, ограбление ювелирного магазина с убийством охранника правоохранители будут расследовать пока не найдут преступника. Срока давности у этого дело нет.

Поэтому суд уже 6 раз продлевал досудебное расследование. Последний срок – до 19 декабря этого года. Однако и этот срок могут продлить еще на 6 месяцев.

Как только правоохранители найдут виновного и выдвинут ему обвинение, его вину должны доказать в суде. Убийце грозит пожизненное заключение.