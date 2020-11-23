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Разъяснения юристов: Когда работодатель может требовать пройти медосмотр

23.11.20 20:46
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

Работодатель может обязать проходить медицинский осмотр сотрудников, которые относятся к определенной категории (в том числе в период каратнтина). В противном случае осмотр может проводиться только с согласия трудящегося. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Как бы того не хотели работодатели, но действующим законодательством предусмотрен четкий перечень оснований для прохождения медицинских осмотров, в том числе на время карантина. Такие основания условно можно разделить на две группы.

Первая – «трудовые» медосмотры, проведение которых направлено на своевременное предотвращение причинения вреда здоровью работников. Такие медосмотры в соответствии со ст. 169 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) организуются работодателем за свои средства при принятии на работу, а также в течение трудовой деятельности работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе, а также ежегодно – в отношении лиц в возрасте до 21 года.

Вторая – «профилактические» медосмотры. Они предусмотрены Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней». Согласно ст. 21 этого закона, работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения, обязаны проходить профилактические медицинские осмотры с целью избежания распространения инфекционных болезней, в том числе во время карантина. Это касается работников:

  • пищевых предприятий;
  • предприятий розничной торговли и общественного питания;
  • оздоровительных учреждений для детей;
  • лечебно-профилактических учреждений для взрослых,
  • бань и саун;
  • отелей и общежитий;
  • спортивно-оздоровительных комплексов;
  • учреждений культуры (театры, цирки, клубы, дома культуры и т.д.);
  • развлекательных заведений;
  • предприятий фармацевтической промышленности, аптек и их структурных подразделений;
  • предприятий и объектов водоснабжения и канализации;
  • метрополитена, транспортно-дорожного комплекса;
  • рыбного хозяйства;
  • субъектов хозяйствования, занимающихся разведением, выращиванием и реализацией животных;
  • лиц, оказывающих частные услуги на дому и т.п.

Полный перечень профессий предусмотрен Постановлением Кабинета министров Украины от 23.05.2001 № 559.

«Обращаем внимание, что соответствующим работникам обязательно надо иметь личную медицинскую книжку. В случае отказа или уклонения от прохождения обязательных профилактических медицинских осмотров такие лица отстраняются от работы», – акцентировали юристы.

«Итак, если сотрудник не принадлежит ни к одной из приведенных выше категорий, работодатель не может настаивать на обязательном проведении медицинского осмотра. Однако такой медосмотр может осуществляться с согласия работника», – заключили правозащитники.

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