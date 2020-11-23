Разъяснения юристов: Когда работодатель может требовать пройти медосмотр

Работодатель может обязать проходить медицинский осмотр сотрудников, которые относятся к определенной категории (в том числе в период каратнтина). В противном случае осмотр может проводиться только с согласия трудящегося. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Как бы того не хотели работодатели, но действующим законодательством предусмотрен четкий перечень оснований для прохождения медицинских осмотров, в том числе на время карантина. Такие основания условно можно разделить на две группы.

Первая – «трудовые» медосмотры, проведение которых направлено на своевременное предотвращение причинения вреда здоровью работников. Такие медосмотры в соответствии со ст. 169 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) организуются работодателем за свои средства при принятии на работу, а также в течение трудовой деятельности работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе, а также ежегодно – в отношении лиц в возрасте до 21 года.

Вторая – «профилактические» медосмотры. Они предусмотрены Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней». Согласно ст. 21 этого закона, работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения, обязаны проходить профилактические медицинские осмотры с целью избежания распространения инфекционных болезней, в том числе во время карантина. Это касается работников:

пищевых предприятий;

предприятий розничной торговли и общественного питания;

оздоровительных учреждений для детей;

лечебно-профилактических учреждений для взрослых,

бань и саун;

отелей и общежитий;

спортивно-оздоровительных комплексов;

учреждений культуры (театры, цирки, клубы, дома культуры и т.д.);

развлекательных заведений;

предприятий фармацевтической промышленности, аптек и их структурных подразделений;

предприятий и объектов водоснабжения и канализации;

метрополитена, транспортно-дорожного комплекса;

рыбного хозяйства;

субъектов хозяйствования, занимающихся разведением, выращиванием и реализацией животных;

лиц, оказывающих частные услуги на дому и т.п.

Полный перечень профессий предусмотрен Постановлением Кабинета министров Украины от 23.05.2001 № 559.

«Обращаем внимание, что соответствующим работникам обязательно надо иметь личную медицинскую книжку. В случае отказа или уклонения от прохождения обязательных профилактических медицинских осмотров такие лица отстраняются от работы», – акцентировали юристы.

«Итак, если сотрудник не принадлежит ни к одной из приведенных выше категорий, работодатель не может настаивать на обязательном проведении медицинского осмотра. Однако такой медосмотр может осуществляться с согласия работника», – заключили правозащитники.