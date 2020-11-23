Взорван в 2014-м: На Донетчине восстанавливают мост на «дебальцевской» трассе (Фото)

В Донецкой области продолжаются строительные работы по восстановлению моста через железнодорожные пути автомобильной трассы Харьков – Дебальцево. Мост находится в районе поселка Роты, был взорван в 2014 году, передают «Донецкие новости».

Как сегодня, 23 ноября, сообщили в штабе Операции Объединенных сил, сейчас готовятся работы по установке каркаса платформы для будущего транспортного соединения.

Ранее в подготовленные скважины будущих несущих свай моста были установлены и залиты бетоном металлические конструкции. Группа разминирования ГСЧС Украины обследовала прилегающую к мосту обочину.

Также во время выполнения работ убираются остатки бетонных блоков старого разрушенного в результате боевых действий 2014 моста.

В настоящее время объезд осуществляется через населенные пункты Роты – Воздвиженка – Мироновский – Светлодарск.

Согласно проектной документации, завершение строительства планируется в этом году, что значительно повысит транспортные возможности логистики предприятий региона и будет способствовать безопасному перемещению граждан.

Напомним, что 20-метровый аварийный мост располагается возле поселка Роты, над железнодорожным перегоном Роты – Светлодарск. Он был взорван незаконными вооруженными формированиями «ДНР» в ночь на 9 июля 2014 года, когда они отступали с территорию. Тогда мост частично временно восстановили, но требовалась капитальная реконструкция. Как сообщала в 2014-м пресс-служба минобороны, перед началом восстановления группа разминирования обнаружили остатки тротила, которым был подорван мост.