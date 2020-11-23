RU
Все новости

Мирноград, Авдеевка и села: График работы мобильного подразделения «Ощадбанка»

23.11.20 21:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На текущей неделе с 23 по 29 ноября мобильные подразделения «Ощадбанка» будут работать на Донетчине в городах Мирноград и Авдеевка, а также в прифронтовых селах. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает общественная организация «Донбасс SOS»

График работы мобильного отделения «Ощадбанк» в Донецкой области:

  • 23.11 – с 09:30 до 15:00 – г. Мирноград, ул. Горная, 25;
  • 24.11 – с 09:30 до 15:00 – с. Зайцево (Кодема) Бахмутского района, ул. Центральная, 69;
  • 25.11 – с 09:30 до 15:00 – г. Авдеевка, ул. Коммунальная, 1;
  • 26.11 – с 09:30 до 15:00 – с. Новолуганка, ул. Первомайская, 38;
  • 27.11 – с 09:30 до 15:00 – г. Авдеевка, ул. Соборная.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк