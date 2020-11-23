Мирноград, Авдеевка и села: График работы мобильного подразделения «Ощадбанка»

На текущей неделе с 23 по 29 ноября мобильные подразделения «Ощадбанка» будут работать на Донетчине в городах Мирноград и Авдеевка, а также в прифронтовых селах. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает общественная организация «Донбасс SOS»
График работы мобильного отделения «Ощадбанк» в Донецкой области:
- 23.11 – с 09:30 до 15:00 – г. Мирноград, ул. Горная, 25;
- 24.11 – с 09:30 до 15:00 – с. Зайцево (Кодема) Бахмутского района, ул. Центральная, 69;
- 25.11 – с 09:30 до 15:00 – г. Авдеевка, ул. Коммунальная, 1;
- 26.11 – с 09:30 до 15:00 – с. Новолуганка, ул. Первомайская, 38;
- 27.11 – с 09:30 до 15:00 – г. Авдеевка, ул. Соборная.