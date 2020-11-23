Мирноград, Авдеевка и села: График работы мобильного подразделения «Ощадбанка»

На текущей неделе с 23 по 29 ноября мобильные подразделения «Ощадбанка» будут работать на Донетчине в городах Мирноград и Авдеевка, а также в прифронтовых селах. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает общественная организация «Донбасс SOS»

График работы мобильного отделения «Ощадбанк» в Донецкой области: