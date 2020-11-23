Со стипендией: Молодежь из «Л-ДНР» сможет пройти спецкурсы при украинских вузах

При Министерстве образования и науки Украины создана рабочая группа, которая занимается вопросом бесплатного подготовительного обучения абитуриентов с неподконтрольных территорий. О этом сообщает пресс-служба МОМ.

Отмечается, что такое обучение будет проходить на базе украинских вузов в форме подготовительных курсов с последующим поступлением на обучение. Слушатели курсов будут получать стипендию.

«Рабочей группой нарабатываются в том числе и механизмы по внедрению в следующем бюджетном году в рамках пилотного проекта начала специальных подготовительных курсов для детей, местом жительства которых является временно оккупированные территории Украины и населенные пункты на линии соприкосновения, с социальной стипендиального обеспечения таких слушателей», – говорится в сообщении.

Все мероприятия в рамках реализации мер поддержки жителей временно неподконтрольных Украины территорий по упрощенной процедуры вступления в вузы проводятся за счет государственных средств и частично средств международных организаций.

Как сообщалось ранее, по результатам вступительной кампании 2020 года, с неподконтрольных территорий в украинские вузы поступили 2 026 абитуриентов.

Однако в проекте госбюджета-2021 не заложено финансирование подготовительных курсов для молодежи с неподконтрольных Украине территорий, которые планируют поступать в украинские вузы. Также нет денег на информационную кампанию для абитуриентов с неподконтрольных территорий.