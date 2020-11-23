Адресная помощь в карантин: Телефоны «горячих линий» в Донецкой и Луганской областях

В период карантина во всех регионах страны организованы телефонные «горячие линии» для оказания адресной помощи уязвимым слоям населения. Они действуют при органах местной власти. О этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Благодаря этому социальному сервису структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения смогут оперативно определять потребности для оказания помощи и социальных услуг людям, которые в ней нуждаются», – отметили в министерстве.

Получатели помощи, прежде всего:

одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста;

люди с инвалидностью;

семьи с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, которые воспитывают детей с инвалидностью;

малообеспеченные семьи и т. п.

Контакты «горячих линий» для оказания адресной помощи в Донецкой области:

Контакты «горячих линий» для оказания адресной помощи в Луганской области:

С телефонами в иных регионах страны можно ознакомиться по ссылке.