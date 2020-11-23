Теперь известны все: ЦИК признала Ляха новым мэром Славянска

Сегодня, 23 ноября, Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила победу Вадима Ляха на повторных выборах городского головы Славянска, которые состоялись 22 ноября.

В ЦИК отметили, что действующий мэр города Вадим Лях победил на выборах с результатом 60,87% голосов избирателей, которые приняли участие в выборах. Также уточнили, что явка составила 32,40%.

Славянск

Напомним, 22 ноября в Славянске прошли повторные выборы городского головы. Во второй тур вышли действующий мэр Вадим Лях (партия «Оппозиционный блок») и кандидат от партии «ОПЗЖ» Павел Придворов. Голосование прошло спокойно, без существенных нарушений.

По итогам выборов за Вадима Ляха проголосовали 16 811 человек (60,87% от всех участвовавших в выборах), Павел Придворов получил 10 415 голосов.

Славянск на Донбассе оставался последним городом, в котором не был определен мэр на выборах-2020. Руководители большинства городов Донетчины определились в первом туре, как и в Луганской области. Второй тур 15 ноября прошел в Краматорске, где мэром избран Александр Гончаренко.

Таким образом, теперь во всех городах Донбасса завершились местные выборы-2020.