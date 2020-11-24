В Украине больных коронавирусом будут отслеживать через телефоны

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает законопроект для запуска мобильного приложения с автоматическим отслеживанием больных COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «УНН».

«Министерство цифровой трансформации разрабатывает вместе с нами все эти механизмы по отслеживанию и отправке на самоизоляцию людей, которые были в контакте с больными COVID-19. Я думаю, что это потребует соответствующих изменений в наше законодательство. При том, достаточно существенных. Что я имею в виду? Если посмотреть на весь этот процесс, то Степанов Максим заболел COVID-19. У него был круг контактных лиц – около 50 человек. И каждый из этих людей, как только ему приходит соответствующее SMS-сообщение, то он должен сразу пойти на самоизоляцию. Должно быть наказание, если он не пойдет на самоизоляцию», – рассказал Степанов в эфире одного из телеканалов.

По его словам, должен быть соответствующий доступ к персональным данным, чтобы это можно было устанавливать в автоматическом режиме.

«А это возможно только в автоматическом режиме, ведь теоретически не хватит эпидемиологов, которые будут кому-то звонить. Поэтому, для того, чтобы это заработало? нужно внести соответствующие серьезные изменения в законодательство, и мы будем готовить, подавать и вместе с вами обсуждать. Это будет тогда, когда будет уже сформирована концепция именно в автоматическом режиме отслеживания больных COVID-19», – отметил министр.

Также он сообщил, что в Минздраве уже пытались создать соответствующие базы данных.

«У нас есть Министерство цифровой трансформации, которое занимается этим приложением. То, что касается Министерства [здравоохранения], то мы проводили соответствующие эпидрасследования и вносили в базу данных этих людей, но есть контроль. К сожалению, главное у нас – это вопрос контроля над людьми, которые должны находиться на самоизоляции. Когда у нас были внесены по 120-130 тысяч одномоментно людей, которые должны находиться на самоизоляции, но давайте говорить откровенно – их просто не контролировали», – подытожил Максим Степанов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцев начнут оповещать о том, что они находились в одном помещении с зараженным COVID-19. По его словам, правительство в ближайшее время введет ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией.