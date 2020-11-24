Ситуация на КПВВ: Сколько человек пересекли линию разграничения

На Донбассе пока функционируют 7 КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Об этом рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев, передает «УНН».

По его словам, 23 ноября все 7 КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако фактический пропуск граждан осуществлялся только в двух. «В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" было оформлено 550 лиц на временно оккупированную территорию, с ВОТ – 1 215 человек», – отметил Юрий Трубачев.

По словам пограничника, на КПВВ «Новотроицкое» 119 человек и 19 транспортных средств отправились в ОРДЛО, а оттуда – 63 человека и 13 транспортных средств.

«На КПВВ "Гнутово", "Майорское", "Марьинка" и "Золотое" лица не прибывали. А вот в "Счастье" было оформлено два человека и транспортное средство от нас на ВОТ, но они были возвращены представителями оккупационной власти», – добавил Трубачев.

Как сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», через КПП «Еленовка» 23 ноября в «ДНР» въехали 23 автомобиля, 121 человек.

«На территорию республики запущены 23 транспортных средства, 121 человек», – уверяют в «республике» и добавляют, что на подконтрольную украинской власти территорию выпущены 15 транспортных средств, 75 человек.

Также сообщается, что 1 человеку на КПП потребовалась медицинская помощь.

Напомним, в «ДНР» сократили время работы пункта пропуска в Еленовке с 13 ноября. Теперь пропуск через КПП «Еленовка» осуществляется до 16:30 (по московскому времени).

В настоящее время с украинской стороны ежедневно работают с 08:00 до 16:00: КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское» (в Донецкой области), «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое» (в Луганской области). Однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» – ежесуточно и «Новотроицкое», в котором представители НВФ разблокируют движение дважды в неделю в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано со стороны НВФ.