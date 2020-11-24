Смертность 1,7%: На Донетчине COVID-19 выявлен у 20,5 тыс. человек (Карта)

На Донетчине за сутки от коронавируса скончался 1 житель. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области – в Шаховской ОТГ.

За понедельник, 23 ноября, лаборатории сообщили о еще 236 больных, среди которых 9 детей:

138 – в Мариупольской ОТГ;

12 – в Волновахской ОТГ;

по 11 – в Угледарской и Краматорской ОТГ;

по 8 – в Сартанской и Покровской ОТГ;

по 5 – в Бахмутской, Никольской, Гродовской и Лиманской ОТГ;

по 4 – в Мангушской, Торецкой и Мирненской ОТГ;

по 3 – в Дружковской, Константиновской и Новогродовской ОТГ;

2 – в Мирноградской ОТГ;

по 1 – в Кальчицкой, Ольгинской, Марьинской, Селидовской и Шаховской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрирован 20 501 случай заражения COVID-19, из них: