Смертность 1,7%: На Донетчине COVID-19 выявлен у 20,5 тыс. человек (Карта)

На Донетчине за сутки от коронавируса скончался 1 житель. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области – в Шаховской ОТГ.
За понедельник, 23 ноября, лаборатории сообщили о еще 236 больных, среди которых 9 детей:
- 138 – в Мариупольской ОТГ;
- 12 – в Волновахской ОТГ;
- по 11 – в Угледарской и Краматорской ОТГ;
- по 8 – в Сартанской и Покровской ОТГ;
- по 5 – в Бахмутской, Никольской, Гродовской и Лиманской ОТГ;
- по 4 – в Мангушской, Торецкой и Мирненской ОТГ;
- по 3 – в Дружковской, Константиновской и Новогродовской ОТГ;
- 2 – в Мирноградской ОТГ;
- по 1 – в Кальчицкой, Ольгинской, Марьинской, Селидовской и Шаховской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрирован 20 501 случай заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 9 638 человек (47,0% от всех заболевших);
- на лечении – 10 506 пациентов (51,2%);
- летальных случаев – 357 (1,7%).