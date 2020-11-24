Небольшой спад: В Украине за сутки выявили 12 287 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтверждены 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 403 человека;

летальных случаев – 188;

выздоровели – 8 298 человек;

проведено тестирований за сутки – 61 567 (в том числе методом ПЦР – 35 425, методом ИФА – 26 142).

За все время пандемии в Украине заболели 647 976 человек, из них:

выздоровели – 299 358 человек (46%);

находятся на лечении – 338 355 человек (52%);

летальных исходов – 11 263 (2%);

проведено ПЦР-тестов – 4 279 025.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 61 640 случаев;

Винницкая область – 15 658 случаев;

Волынская область – 22 221 случай;

Днепропетровская область – 30 606 случаев;

Донецкая область – 20 498 случаев;

Житомирская область – 27 157 случаев;

Закарпатская область – 21 903 случая;

Запорожская область – 25 242 случая;

Ивано-Франковская область – 32 826 случаев;

Киевская область – 32 301 случай;

Кировоградская область – 4 455 случаев;

Луганская область – 5 719 случаев;

Львовская область – 42 050 случаев;

Николаевская область – 15 745 случаев;

Одесская область – 38 766 случаев;

Полтавская область – 19 143 случая;

Ровенская область – 28 461 случай;

Сумская область – 23 896 случаев;

Тернопольская область – 26 051 случай;

Харьковская область – 51 992 случая;

Херсонская область – 8869 случаев;

Хмельницкая область – 26 624 случая;

Черкасская область – 19 038 случаев;

Черновицкая область – 31 710 случаев;

Черниговская область – 15 405 случаев.

Отметим, что статистика свидетельствует о небольшом спаде заболеваемости. Начиная с 19 ноября в Украине выявляли от 13 до 14,5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. 21 ноября было зафиксировано 14 580 заболевших. Смертность достигла 257 человек в сутки (19 ноября). За последние три дня суточные данные показывают небольшой спад.