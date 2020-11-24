RU
Все новости

Небольшой спад: В Украине за сутки выявили 12 287 новых случаев COVID-19

24.11.20 08:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки подтверждены 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 403 человека;
  • летальных случаев – 188;
  • выздоровели – 8 298 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 61 567 (в том числе методом ПЦР – 35 425, методом ИФА – 26 142).

За все время пандемии в Украине заболели 647 976 человек, из них:

  • выздоровели – 299 358 человек (46%);
  • находятся на лечении – 338 355 человек (52%);
  • летальных исходов – 11 263 (2%);
  • проведено ПЦР-тестов – 4 279 025.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 61 640 случаев;
  • Винницкая область – 15 658 случаев;
  • Волынская область – 22 221 случай;
  • Днепропетровская область – 30 606 случаев;
  • Донецкая область – 20 498 случаев;
  • Житомирская область – 27 157 случаев;
  • Закарпатская область – 21 903 случая;
  • Запорожская область – 25 242 случая;
  • Ивано-Франковская область – 32 826 случаев;
  • Киевская область – 32 301 случай;
  • Кировоградская область – 4 455 случаев;
  • Луганская область – 5 719 случаев;
  • Львовская область – 42 050 случаев;
  • Николаевская область – 15 745 случаев;
  • Одесская область – 38 766 случаев;
  • Полтавская область – 19 143 случая;
  • Ровенская область – 28 461 случай;
  • Сумская область – 23 896 случаев;
  • Тернопольская область – 26 051 случай;
  • Харьковская область – 51 992 случая;
  • Херсонская область – 8869 случаев;
  • Хмельницкая область – 26 624 случая;
  • Черкасская область – 19 038 случаев;
  • Черновицкая область – 31 710 случаев;
  • Черниговская область – 15 405 случаев.

Отметим, что статистика свидетельствует о небольшом спаде заболеваемости. Начиная с 19 ноября в Украине выявляли от 13 до 14,5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. 21 ноября было зафиксировано 14 580 заболевших. Смертность достигла 257 человек в сутки (19 ноября). За последние три дня суточные данные показывают небольшой спад.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк