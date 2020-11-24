Небольшой спад: В Украине за сутки выявили 12 287 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтверждены 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 403 человека;
- летальных случаев – 188;
- выздоровели – 8 298 человек;
- проведено тестирований за сутки – 61 567 (в том числе методом ПЦР – 35 425, методом ИФА – 26 142).
За все время пандемии в Украине заболели 647 976 человек, из них:
- выздоровели – 299 358 человек (46%);
- находятся на лечении – 338 355 человек (52%);
- летальных исходов – 11 263 (2%);
- проведено ПЦР-тестов – 4 279 025.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 61 640 случаев;
- Винницкая область – 15 658 случаев;
- Волынская область – 22 221 случай;
- Днепропетровская область – 30 606 случаев;
- Донецкая область – 20 498 случаев;
- Житомирская область – 27 157 случаев;
- Закарпатская область – 21 903 случая;
- Запорожская область – 25 242 случая;
- Ивано-Франковская область – 32 826 случаев;
- Киевская область – 32 301 случай;
- Кировоградская область – 4 455 случаев;
- Луганская область – 5 719 случаев;
- Львовская область – 42 050 случаев;
- Николаевская область – 15 745 случаев;
- Одесская область – 38 766 случаев;
- Полтавская область – 19 143 случая;
- Ровенская область – 28 461 случай;
- Сумская область – 23 896 случаев;
- Тернопольская область – 26 051 случай;
- Харьковская область – 51 992 случая;
- Херсонская область – 8869 случаев;
- Хмельницкая область – 26 624 случая;
- Черкасская область – 19 038 случаев;
- Черновицкая область – 31 710 случаев;
- Черниговская область – 15 405 случаев.
Отметим, что статистика свидетельствует о небольшом спаде заболеваемости. Начиная с 19 ноября в Украине выявляли от 13 до 14,5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. 21 ноября было зафиксировано 14 580 заболевших. Смертность достигла 257 человек в сутки (19 ноября). За последние три дня суточные данные показывают небольшой спад.