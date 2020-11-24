Кабмин запретил отключать электроэнергию Попаснянскому водоканалу на Луганщине

Кабинет министров запретил ограничивать и отключать электроэнергию коммунальному предприятию «Попаснянский районный водоканал» (Луганская обл.). Об этом говорится в постановлении №1146 от 23 ноября, передает «Интерфакс-Украина».

Ранее такая норма была установлена для КП «Компания "Вода Донбасса"» (Донецкая обл.).

Правительственным документом внесены изменения в Порядок обеспечения поставок электрической энергии защищенным потребителям, в соответствии с которыми Попаснянский водоканал отнесен к категории защищенных потребителей.

«На время проведения операции Объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются к объектам коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" и коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал», ‒ говорится в обновленном тексте Порядка.

За январь-сентябрь 2020 года чистый финансовый результат КП «Вода Донбасса» составил 962,341 млн. грн убытка. По данным Донецкой облгосадминистрации, на 1 мая 2020 года общий долг предприятия за электроэнергию превысил 3,578 млрд грн, из которых 2,144 млрд грн ‒ на подконтрольной территории и 1,434 млрд. грн ‒ на неподконтрольной. Кредиторская задолженность КП «Вода Донбасса» превышала 6,478 млрд. грн.

В сентябре этого года ООО «Луганское энергетическое объединение» отключало электроэнергию Попаснянскому водоканалу по причине задолженности КП за электроэнергию в размере 180 млн. грн.