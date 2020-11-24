Пыталась продать ребенка: На Донетчине горе-мать посадили на 6 лет

В Донецкой области суд вынес приговор жительнице Мариуполя, которая пыталась продать собственного новорожденного ребенка, теперь 6 лет она проведет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Судом установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение двух месяцев, с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года «оценила» в 400 тыс. грн.

«Благодаря слаженному сотрудничеству правоохранителей, при получении денежных средств от "покупателя" злоумышленницу задержали, а младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится с отцом», – сообщили в прокуратуре.

Горе-мать признали виновной в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины.

Приговором Жовтневого районного суда г. Мариуполя женщине назначено наказание – 6 лет лишения свободы.