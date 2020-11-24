Да вы чего, ешьте: Жители Донецка возмущены акцией в супермаркете «Молоко» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители возмущены «акцией» в магазине «Молоко».

Как рассказывают дончане, «Молоко» по ул. Артема предлагает купить со скидкой в 50% практически гнилые овощи и фрукты.

«Разбирайте по скидке… Это вся акция, на которую способны республиканские супермаркеты… Такой позор… Позорники. Вот и лицо республики», – возмущаются в местном паблике.

Люди отмечают, что это говорит об отношении к покупателям, а также сообщают, что фактически в некоторых районах только «Молоко» работает до 22:00, поэтому тем, кто допоздна на работе, приходится делать покупки именно там.

Возмущений и упреков владельцев магазинов в жадности – очень много:

Анастасия: «Фу, вот этого я уже не понимаю, списание, не? Ладно, на рынке гнилье продают, но в супермаркете, который расширяет сеть и должен, по идее, стремиться к идеалу...»;

Дмитрий: «Сейчас такие "акции" и секонд-хенды, к сожалению, рулят»;

Анастасия: «О, бюджетный пенициллин и слабительное»;

Сергей: «Родина моя – нищая сума. Родина моя, ты сошла с ума»;

Леха: «Ура, черная пятница...»;

Владимир: «Противно уже»;

Олег: «Ну существуют же какие-то нормы по реализации овощей, фруктов, совсем уже обнаглели»;

Дмитрий: «Делают они, а стыдно мне»;

Денис: «А сейчас это жадность, не имеющая предела, (все в дело). Лучше пусть сгниет на прилавке, но в мусор не выброшу»;

Станислав: «Стыдно».

Также дончане пишут о том, что такого качества товары можно найти и без скидки – на полках супермаркета:

Дима: «Такую хр**ь можно и без скидки найти на витрине, если хорошо поискать»;

Елена: «У них и на витрине такой товар часто по 100% стоимости. Как они меня бесят, самое печальное, что они на каждом углу, чтобы найти неМолоко, надо постараться».

Жители Донецка сравнивают ситуацию с довоенным временем и с магазинами в Европе и на подконтрольной украинским властям территории: