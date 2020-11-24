Да вы чего, ешьте: Жители Донецка возмущены акцией в супермаркете «Молоко» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители возмущены «акцией» в магазине «Молоко».
Как рассказывают дончане, «Молоко» по ул. Артема предлагает купить со скидкой в 50% практически гнилые овощи и фрукты.
«Разбирайте по скидке… Это вся акция, на которую способны республиканские супермаркеты… Такой позор… Позорники. Вот и лицо республики», – возмущаются в местном паблике.
Люди отмечают, что это говорит об отношении к покупателям, а также сообщают, что фактически в некоторых районах только «Молоко» работает до 22:00, поэтому тем, кто допоздна на работе, приходится делать покупки именно там.
Возмущений и упреков владельцев магазинов в жадности – очень много:
- Анастасия: «Фу, вот этого я уже не понимаю, списание, не? Ладно, на рынке гнилье продают, но в супермаркете, который расширяет сеть и должен, по идее, стремиться к идеалу...»;
- Дмитрий: «Сейчас такие "акции" и секонд-хенды, к сожалению, рулят»;
- Анастасия: «О, бюджетный пенициллин и слабительное»;
- Сергей: «Родина моя – нищая сума. Родина моя, ты сошла с ума»;
- Леха: «Ура, черная пятница...»;
- Владимир: «Противно уже»;
- Олег: «Ну существуют же какие-то нормы по реализации овощей, фруктов, совсем уже обнаглели»;
- Дмитрий: «Делают они, а стыдно мне»;
- Денис: «А сейчас это жадность, не имеющая предела, (все в дело). Лучше пусть сгниет на прилавке, но в мусор не выброшу»;
- Станислав: «Стыдно».
Также дончане пишут о том, что такого качества товары можно найти и без скидки – на полках супермаркета:
- Дима: «Такую хр**ь можно и без скидки найти на витрине, если хорошо поискать»;
- Елена: «У них и на витрине такой товар часто по 100% стоимости. Как они меня бесят, самое печальное, что они на каждом углу, чтобы найти неМолоко, надо постараться».
Жители Донецка сравнивают ситуацию с довоенным временем и с магазинами в Европе и на подконтрольной украинским властям территории:
- Виталий К.: «Какая щедрость. В Европе на мусорник сразу выкидывают, а тут нищим по себестоимости продают»;
- Виталий С.: «Там отдают малоимущим даром, прям в магазине»;
- Максим: «А тут травят малоимущих, т.к. только на них рассчитана эта операция Пушилина»;
- Костя: «Да вы чего, ешьте. Магазин позаботился о вас же самих. Вон какие продукты качественные в корзину наложили. Это ж не "АТБ", "Варус", "Метро", "Амстор"… Позор»;
- Алена: «До войны в "АТБ" выносили такой товар в коробках к мусорным контейнерам и оставляли, нуждающиеся забирали. А сейчас – это акция!!! Не стыдно!?... Рядом с нашим "АТБ" люди спокойно стояли и ждали, по-моему, выносили по вторникам. Хорошие были времена»;
- Денис: «Даа, помню эти эпичные битвы бомжей за просрочку, пока территории не поделили. Фиг кто посторонний влезет, и прибить могли»;
- Наталья: «Бомжи – и то умеют быстро поделить территории. А тут уже 7-й год: Кто мы? Где мы?».