Сводка из зоны ООС за 23 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 23 ноября, НВФ 4 раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Миномет калибром 82 мм противник применил неподалеку Красногоровки. Выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия НВФ провоцировали украинских военных в пригороде Авдеевки и дважды в районе населенного пункта Водяное.

На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные в минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 9 единиц. Под огнем (гранатометным) украинских силовиков на горловском направлении оказался район поселка шахты имени Гагарина, а также окрестности села Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). Помимо этого, подразделения ВСУ в отчетный период дважды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия на Донбассе. В частности, проводились инженерные работы в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Марьинка, а также был отмечен взрыв на позициях украинской армии вблизи села Водяное».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.