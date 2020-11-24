Хотят или не хотят: Ходаковский заявил, что мужчина из каждой семьи должен пойти «служить» «ДНР»

Несмотря на непринятие жителями «ДНР» идеи «всеобщей воинской повинности», мужчина из каждой семьи должен пойти «служить родине». Об этом заявил экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«На сегодняшний день в сознании обывателя нет ответственности за это население, за эту территорию. Они считают, что есть специальные люди, профессионалы, в чью зону ответственности как раз входит оборона этой территории. А мы все непричастны. Но непричастность рождает безразличие, а безразличие рождает предательство. Когда каждая семья будет знать, что хотят они или не хотят, согласны они или не согласны, но мужчина из этой семьи пойдет служить родине, то произойдет переосмысление всего, что связано с этой семьей как ячейкой общества в этом обществе», – сказал Ходаковский в интервью одному из местных телеканалов.

Он отметил, что сначала такая идея вызовет сопротивление в обществе.

«Сначала будет ломка: как же так, за что же нас. Потом с этой мыслью свыкнется. Потом будут признавать объективной и адекватной. Это своего рода как Стокгольмский синдром, только в отношении государства. Когда у тебя стратегия и у того, кто тебя держит в заложниках, одинакова. Это стратегия выживания», — заявил Ходаковский.

Он считает, что обязательная «служба» отсеет «недругов», а остальные будут благодарны за полученный опыт.

«Кто-то проявит себя как откровенный недруг, который сейчас таится, а завтра он должен будет предпринимать какие-то действия, чтобы избежать этой участи попасть, а кто-то посидит, поскрипит зубами, смирится, пройдет служить, а потом скажет "спасибо"», — считает Ходаковский.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября всем «пребывающим в запасе» предписали явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».

С утра 22 ноября в Донецке проводили поквартирную проверку представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирали сведения о проживающих и о соседях. Причем интересовались информацией и о женщинах. Некоторым мужчинам вручили «повестки» о необходимости прибыть в пункт сбора. 23 ноября жители «ДНР» начали получать на свои телефоны SMS с требованием явиться в «военкоматы».