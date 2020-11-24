В «ДНР» уже 10 тыс. подтвержденных случаев COVID-19

В «ДНР» за сутки от коронавируса умерли 10 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 23 ноября проведено 1 051 исследование, выявлены 153 случая заболевания (14,6%) и у 7 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев – мужчины в возрасте от 41 до 80 лет и женщины в возрасте от 44 до 87 лет», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 24 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 10 004:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 236 пациентов,

выписаны – 4 843 человека,

летальных случаев – 925.

Также в «ДНР» за сутки выявлено 79 случаев пневмоний, что на 31 случай больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 54 человека. Всего на лечении находятся 1 666 пациентов с пневмониями, из них 485 – на кислородной поддержке (+17 за сутки).