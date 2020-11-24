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Перемирие: ОБСЕ зафиксировала 2,5 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе

24.11.20 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С начала объявленного перемирия 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 2 515 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете Миссии за 23 ноября.

В СММ напомнили, что договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня была достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе 22 июля.

«Начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 2 515 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 991 взрыв, 75 пролетевших неопределенных боеприпасов, 33 вспышки дульного пламени и 27 осветительных ракет, а также 1 389 очередей и выстрелов)», – констатировали наблюдатели ОБСЕ.

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