На КПВВ «Станица Луганская» восстановили бесплатный Wi-Fi

В контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» (Луганская обл.) специалисты устранили неполадки в работе оборудования, которые возникли после масштабных пожаров, и восстановили доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Об этом сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска».

«Каждый желающий может воспользоваться бесплатным Wi-Fi Proliska для самостоятельной установки и регистрации в приложении "Дій вдома", проверки сроков действия электронного пропуска, доступа к иным интернет-услугам» – сообщили в Гуманитарной миссии.

Три точки доступа Wi-Fi на КПВВ «Станица Луганская» были оборудованы при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

«К высокоскоростному интернету можно бесплатно подключиться в так называемой "нейтральной" зоне, вблизи восстановленного моста через реку Северский Донец и возле входа на территорию КПВВ "Станица Луганская"», – напомнили в «Пролиске».

В общественной организации обращают внимание, что сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Станица Луганская», которые ежедневно находятся на КПВВ «Станица Луганская» с 08:00 до 16:00, бесплатно помогают установить приложение «Дій вдома» уязвимым категориям граждан: пожилым людям и лицам с инвалидностью. Данная программа необходима для прохождения обязательного 14-дневного режима самоизоляции после возвращения из неподконтрольной правительству Украины территории. Сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска» одеты в синие жилеты с логотипом организации.

Ранее сообщалось, что пока на КПВВ «Станица Луганская» не работал бесплатный Wi-Fi, аферисты пользовались данной ситуацией и под видом «волонтерской помощи» раздавали интернет для установки приложения «Дій вдома». За свою услугу у доверчивых граждан они требовали деньги.