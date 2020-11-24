Ожидали «фейерверк»: Во время взрыва в «ДНР» ранены трое детей и их отчим

В «ДНР» трое детей и их отчим получили ранения различной степени тяжести из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Инцидент произошел в Шахтерске: 30-летний мужчина обнаружил корпус гранатометного выстрела и решил принести его домой. Вечером он достал его из портфеля, вышел во двор дома и позвал троих несовершеннолетних детей.

«Мужчина вкрутил боеприпас в землю и поджег. Вместо ожидаемого "фейерверка" произошел взрыв, в результате которого отчим и дети получили осколочные ранения. В результате травмы двухлетний ребенок лишился одного глаза», – сообщают в «ДНР».

В «республике» добавляют, что по данному факту «возбуждено уголовное дело» за хранение боеприпасов.