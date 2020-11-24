Лучше – только в Кировоградской области: На Луганщине озвучили статистику по коронавирусу (Карта)

На Луганщине за сутки выявлены 40 заболевших коронавирусной инфекцией, умерли 5 человек. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Луганской области по состоянию на 24 ноября всего лабораторно подтверждены 5 719 случаев коронавирусной болезни, из них 204 случая – у детей. Из них:

выздоровел – 3 261 человек (57,0%), в том числе 127 детей;

лечатся – 2 315 человек (40,5%), в том числе 77 детей;

умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией – 143 человека (2,5%).

Статистический показатель заболеваемости коронавирусной болезнь по области на сегодняшний день составляет 850,6 на 100 тыс. населения (средний показатель по Украине составляет 1701,4 на 100 тыс. населения). Луганщина находится на 24 месте среди административных территорий Украины. Ниже – показатель заболеваемости в Кировоградской области.