Нужна долгосрочная политика и конкретные шаги, – эксперт о проблеме с жильем для ВПЛ

В Украине необходимо разработать долгосрочную политику действий, чтобы решить проблемы внутренне перемещенных лиц – с жильем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 ноября, во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказала координатор проекта Совета Европы «Внутреннее перемещение в Украине: Разработка долгосрочных решений» Лилия Гретарсдоттир.

По ее словам, ситуация с внутренне перемещенными лицами в Украине остается сложной и серьезной. Есть большое количество преград, которые стоят перед этими людьми.

Лилия Гретарсдоттир считает, что необходимо переходить от реагирования на срочные вызовы – и разработать долгосрочную политику действий, конкретных шагов, которые будут влиять не только на нынешнее, но и на будущее поколение.

При этом она отметила ряд позитивных сдвигов, в числе которых – участие переселенцев в местных выборах, программы интеграции переселенцев в громады, где они проживают, вопрос компенсации за разрушенное жилье. К позитиву отнесены также изменения в украинских судах, которые больше стали ссылаться на практику европейских судов по правам человека.

Она также подчеркнула важность права на собственное жилье. «Мы все знаем, насколько важным правом является право на жилье. Не только чтобы иметь какой-то приют, но право на дом…», – резюмировала координатор проекта Совета Европы.

По ее мнению, в докладе «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» очень внимательно рассматриваются разные аспекты и даются конкретные рекомендации, чтобы двигаться вперед.