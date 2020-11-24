В «ЛНР» пока не будут возвращать школьников на очное обучение

В «ЛНР» из-за повышения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди детей пока не будут полностью переводить школьников на очную форму обучения. Об этом заявила «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, сообщают местные интернет-ресурсы.

«В возрастной группе от 5 до 14 лет сегодня регистрируется незначительное повышение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями», – сказала Пащенко.

Она уверяет, что рост заболеваемости наметился после перевода учащихся начальных и выпускных классов на очно-заочное обучение.

«Это нам пока не дает, в принципе, повода, чтобы дети перешли полностью на очную форму обучения. И сегодня это также говорит о том, что, если мы сегодня приступим к обучению в очной форме, у нас будет регистрироваться более высокая заболеваемость вирусными инфекциями. Поэтому мы вынуждены сегодня продолжать ту форму образования, которую мы приняли чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией», – утверждает Пащенко.