Кабмин перенес повышение зарплат учителей до конца 2021 года

Кабинет министров Украины перенес реализацию постановления о повышении зарплат учителей на 20-70%. Об этом говорится в постановлении правительства №1149 от 23 ноября, передает «Украинская правда».

Действие постановления от 10.07.2019 г. №822, которым регламентировалось повышение зарплат педагогам, остановили до 31 декабря 2021 года.

Также согласно новому постановлению:

исключено повышение меньшего размера должностного оклада в размере 3 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц с 1 января 2021 года;

отсрочены до 2022 года схемы должностных окладов, которые были утверждены постановлением и должны были вступить в силу с 1 января 2021 года;

исключена подграфа в схемах должностных окладов, где зафиксирован коэффициент повышения заработной платы в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 2021 год.

В 2020 году зарплата педагога должна была составить 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году – 3,5 минимума и с января 2023 года – 4 прожиточных минимума.

По расчетам МОН, на реализацию постановления правительства №822 необходимо было бы дополнительно по меньшей мере 50 млрд грн из бюджетов разных уровней. В связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования в правительстве решили отложить реализацию постановления до 31 декабря 2021 года.

В то же время глава Министерства образования Сергей Шкарлет уверяет, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря «на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса».

Повышение в связи с ростом прожиточного минимума предусмотрено проектом Государственного бюджета Украины на 2021 год.

«В проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. Так, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%. Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены», – сообщил Шкарлет.