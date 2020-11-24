Только 10% переселенцев стали собственниками жилья, – Лубинец

В Украине 62% переселенцев продолжают арендовать жилье, и только 10% стали собственниками своего жилья. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 ноября, во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

По его словам, из-за того, что переселенцы не имеют собственного жилья на подконтрольной украинским властям территории, многие возвращаются на неподконтрольные территории.

Лубинец сообщил, что в ходе интеграции переселенцев в громады вопрос жилья для ВПЛ решается по-разному, и есть позитивные и негативные факты. В числе позитивных примеров он назвал Мариуполь, где действует отдельная программа, выделяются деньги из городского бюджета на покупку жилья для переселенцев. «Точно также есть и негативные примеры, когда громада просто отказывается закладывать эти деньги, искать их в местном бюджете», – сказал Лубинец.

Также он привел данные, согласно которым на сегодняшний день 62% переселенцев продолжают арендовать жилье за собственные средства.

16% переселенцев проживают с родственниками или принимающими семьями, 5% живут в общежитиях, 3% живут в центрах компактного проживания ВПЛ. И только 10% выехавших из оккупированных территорий Донбасса и Крыма стали собственниками своего жилья.



Глава Комитета ВРУ констатировал, что на данный момент в Украине нет общего обеспечения всех потребностей внутренне перемещенных лиц на жилье. При этом сейчас в стране действуют две программы: «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%». «При расчетах госбюджета на 2021 год – в первом чтении он уже был проголосован – могу констатировать, что абсолютно недостаточно было заложено средств на финансирование этих двух программ», – подчеркнул он.

По его словам, программа льготного кредитования под 3% вызвала большой интерес со стороны ВПЛ. «На данный момент в этой программе зарегистрировано 16 тысяч семей. По предварительным подсчетам, в год нужно выделять не менее 1 млрд грн, чтобы за какое-то время полностью обеспечить потребности хотя бы этих 16 тысяч семей ВПЛ», – сказал Лубинец.

Он добавил, что будет добиваться того, чтобы в госбюджете были запланированы выплаты на эти две важные программы.